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مرأة

تحذيرات يجب الانتباه لها حتى لا تنفجر أواني البايركس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:00 ص
زجاج متطاير
زجاج متطاير
أسماء عبد الحفيظ
أصبح العديد من سيدات المطبخ يفضلن استعمال الأواني البايركس الزجاجية بشكل مميز عن الأواني العادية، لهذا هناك الكثير من التحذيرات التي يجب الانتباه لها حتى لا ينفجر البايركس فجأة خلال الطهي، وهي كما أشار لها موقع consumerreports:

- اللهب المباشر:
صنعت الأواني البايركس للاستخدام فقط داخل الفرن أو الميكروويف أي للطهي بالحرارة غير المباشرة، لهذا يجب عدم الطهي في البايركس فوق نار البوتاجاز أو على الشواية الباربيكيو، أو عدم تعريضها لأي لهب المباشر حتى لا تنفجر.

- من الفريزر للفرن:
التغير المفاجئ لدرجة الحرارة بأخذ وعاء بايركس من الفريزر مباشرة ووضعه في فرن ساخن قد يؤدي أيضًا إلى حدوث كسر فيه بل وانفجاره سريعًا.

- الفرن البارد:
يجب التأكد من تسخين الفرن جيدًا قبل إدخال الأوانى البايركس داخله لمنع التغيرات الحرارية حوله حتى لا تتسبب في انفجاره، وفي الغالب توضع الصواني البايركس في فرن لا تزيد حرارته عن 220 درجة.

السوائل الباردة:
لا تضاف السوائل إلى الأواني البايركس الساخنة بعد خروجها من الفرن، لأن هذا بمثابة طرق مفاجئ على الزجاج وهو ما يتسبب في تحطمه، لهذا من الأفضل وضع السوائل للإناء البايركس قبل إضافة أي مكونات به وإدخاله للطهي.

كما يجب وضع كمية كافية من السوائل في الأواني البايركس قبل إدخالها الفرن أو المايكروويف، حتى لا يجف الإناء وما به من طعام مع قلة السوائل خلال التعرض للحرارة وينفجر مع ارتفاع حرارته.

- الأكل المجمد:
لا توضع الأطعمة المجمدة في الأواني البايركس قبل طهيها مباشرة وإدخالها الفرن نظرا لاختلاف الحرارة الداخلية والخارجية للبايركس، لهذا من الأفضل إذابة الأطعمة أولا قبل طهيها في هذه الأواني لتكون جميعها بدرجة حرارة الغرفة ما يمنع انفجار الإناء.

- الأسطح الباردة:
عند وضع الأواني البايركس الساخنة على الأسطح الباردة يجب استخدام فواصل وواقي حراري بينهما لمنع حدوث صدمة حرارة تسبب انفجار الإناء.

ملاحظة: لا تستخدم الأواني البايركس المشروخة لأنها بذلك أكثر عرضة للانفجار بمجرد تعرضها للحرارة .

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