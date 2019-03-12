عرض فيلم Junglee فى الهند .. 29 مارس

قررت الشركة المنتجة لفيلم فيلم " Junglee " تغير موعد عرض الفيلم حيث تقرر أن يكون فى دور العرض الهندية يوم 29 مارس وذلك بعد أن كان مقرر له يوم 5 ابريل المقبل.



يذكر أن القائمين على العمل أطلقوا مؤخرا بوستر جديدا للفيلم، و ذلك بعد أسبوع واحد من إطلاق "تريللر" خاص بالعمل الذي ينتظره الكثير من متابعي و عشاق سينما بوليود .



فيلم " Junglee " من بطولة فيديوت جاموال و أكشاي أوبيروي وأشا بهات و بوجا ساوانت و فيشواناث تشاترجي، وغيرهم .

