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فن

عرض فيلم Junglee فى الهند .. 29 مارس

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:01 ص
فيلم Junglee
فيلم Junglee
أحمد إبراهيم
قررت الشركة المنتجة لفيلم فيلم " Junglee " تغير موعد عرض الفيلم حيث تقرر أن يكون فى دور العرض الهندية يوم 29 مارس وذلك بعد أن كان مقرر له يوم 5 ابريل المقبل.

يذكر أن القائمين على العمل أطلقوا مؤخرا بوستر جديدا للفيلم، و ذلك بعد أسبوع واحد من إطلاق "تريللر" خاص بالعمل الذي ينتظره الكثير من متابعي و عشاق سينما بوليود .

فيلم " Junglee " من بطولة فيديوت جاموال و أكشاي أوبيروي وأشا بهات و بوجا ساوانت و فيشواناث تشاترجي، وغيرهم .

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