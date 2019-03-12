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محافظات

استمرار الحملة القومية لعلاج أمراض سوء التغذية في مراكز شمال سيناء

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:00 ص
الحملة القومية لعلاج
الحملة القومية لعلاج أمراض سوء التغذية
أ ش أ
واصلت الفرق الطبية من مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحى بمحافظة شمال سيناء، الكشف على تلاميذ المدارس الابتدائية ،لعلاجهم من أمراض سوء التغذية تنفيذا للمبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة أن هناك تعاونا كاملا مع التربية والتعليم وخاصة مديرى المدارس المستهدفة وأعضاء هيئات التدريس بها ، حيث يتم بالتنسيق مع التأمين الصحى فحص التلاميذ والكشف عليهم، مشيرا الى مواصلة الفرق الطبية زيارة المدارس في كافة مراكز ومدن المحافظة باشراف مديرى الادارات الصحية ومديرى الادارات التعليمية ومديرى المدارس ، وأن هناك جهودا كبيرة تقوم بها الفرق الطبية في مراكز العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل بوسط سيناء.

وأضاف الدكتور سليمان عرادة مدير عام التأمين الصحى بشمال سيناء أنه يتم حاليا صرف العلاج اللازم للحالات المصابة بعد استدعاء أولياء أمورهم ، مشيرا الى نشر عيادات التأمين الصحى في مختلف مراكز المحافظة وتوفير صيدليات لصرف العلاج المقرر.

من جهة أخرى ، أكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والاعلام الصحى أن طواقم الادارة تجوب المدارس لالقاء مجموعة من الندوات والمحاضرات في المدارس المستهدفة لتوضيح أهداف الحملة والتوعية بأهمية فحص التلاميذ المستهدفين حفاظا على صحة الجيل الجديد مستقبل الوطن ، وذلك تحت شعار " جيل بكرا .. يكبر بصحة" ، الى جانب توعية التلاميذ وأولياء أمورهم وتوضيح أسباب سوء التغذية والتقزم والسمنة.

واشار إلى أنه يتم توجيه أولياء الأمور الى الأسلوب الأمثل فى التغذية، وتوفير العناصر الغذائية المتكاملة للتلاميذ، لوقايتهم من سوء التغذية والتقزم والسمنة.

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