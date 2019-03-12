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معارض ومنافذ سلعية وندوات ضمن أنشطة أمانات مستقبل وطن في 6 محافظات

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 02:32 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
صدي البلد
نشر حزب مستقبل وطن نشاط أماناته على مستوى الجمهورية، خلال الثلث الأول من شهر مارس الجاري.

وجاءت أنشطة الأمانات بالمحافظات كالتالي:

أولا: نظمت أمانات الحزب بـ"القليوبية، والوادي الجديد، والمنيا"، ندوة للتعريف بأهمية التعديلات الدستورية في مقراتها بمركز "طوخ"، وقريتي الهنداو بـ"الداخلة"، وبني غني في "سمالوط".

ثانيا: دشنت أمانة الحزب بالبحيرة عددا من المنافذ المتحركة لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة في مراكز "وادي النطرون والرحمانية وحوش عيسي وكفر الدوار ورشيد".

ثالثا: نظمت أمانة محافظة دمياط دورة تدريبية علي كيفية التعامل بلغة الإشارة لذوي الإحتياجات، في مقر الحزب بمدينة دمياط الجديدة.

رابعا: نظمت أمانات مراكز "ديروط والغنايم وصدقا ودار السلام" بمحافظة اسيوط، معارض لبيع الملابس والأدوات المنزلية بأسعار مخفضة.

خامسا: اطلقت أمانة مركز الفرافرة ، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم لأهالي قرية عثمان بن عفان.

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