صحفية تفوز بلقلب ملكة جمال المحجبات لعام 2019 .. صور

فازت جنة يحيى، محررة صحفية في مجال الرياضة، بلقب ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩، وذلك في حفل ختام المسابقة الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وشهد حضور نخبة من الفنانات والإعلاميين، ومصممي الأزياء، والأطباء.



واختارت لجنة تحكيم المسابقة، "جني يحيى، ملكةً، و"أمنية أحمد" بلقب الوصيفة الأولى، و"نورهان محمد" بلقب الوصيفة الثانية، وذلك بعد أن اختبرت جميع الفتيات المتقدمين للمسابقة.



وتقدمت للمسابقة ٩ فتيات هن: "منه الله حسين، وياسمين خالد، جنة يحيى، وهالة القصاص، وأمنية أحمد، ونورهان محمد، والاء خالد، وياسمين صبحي.



وضمت لجنة التحكيم على الفنانة راندا البحيري، ومني ممدوح والإعلامية إيمان رياض، رنا سماحة، ومذيعة الرياضة فرح على، وملكة جمال المحجبات السابقة لعام ٢٠١٨، ودكتور التجميل محمود عفيفي أخصائي السمنة والنحافة.

