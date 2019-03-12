ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

صحفية تفوز بلقلب ملكة جمال المحجبات لعام 2019 .. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:52 ص
صدى البلد
آية التيجي - عدسة / احمد بيسو
فازت جنة يحيى، محررة صحفية في مجال الرياضة، بلقب ملكة جمال المحجبات لعام ٢٠١٩، وذلك في حفل ختام المسابقة الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وشهد حضور نخبة من الفنانات والإعلاميين، ومصممي الأزياء، والأطباء.

واختارت لجنة تحكيم المسابقة، "جني يحيى، ملكةً، و"أمنية أحمد" بلقب الوصيفة الأولى، و"نورهان محمد" بلقب الوصيفة الثانية، وذلك بعد أن اختبرت جميع الفتيات المتقدمين للمسابقة.

وتقدمت للمسابقة ٩ فتيات هن: "منه الله حسين، وياسمين خالد، جنة يحيى، وهالة القصاص، وأمنية أحمد، ونورهان محمد، والاء خالد، وياسمين صبحي.

وضمت لجنة التحكيم على الفنانة راندا البحيري، ومني ممدوح  والإعلامية إيمان رياض، رنا سماحة، ومذيعة الرياضة فرح على، وملكة جمال المحجبات السابقة لعام ٢٠١٨، ودكتور التجميل محمود عفيفي أخصائي السمنة والنحافة.
صحفية تفوز بلقلب ملكة جمال المحجبات لعام 2019 .. صور
صحفية تفوز بلقلب ملكة جمال المحجبات لعام 2019 .. صور
صحفية تفوز بلقلب ملكة جمال المحجبات لعام 2019 .. صور

ترشيحاتنا

رئيس العلوم الصحية: مستعدون لكتابة تعهدات للأطباء لضمان حقوقهم

تفاصيل مؤتمر تعيين زين الدين زيدان مدربا لـ ريال مدريد .. فيديو

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

توقعات الابراج اليوم الثلاثاء 11 مارس.. الثور.. القمر في برجك يمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

الظهور الأول للرئيس الجزائري بعد عودته من سويسرا .. فيديو وصور

ريهام سعيد تكشف سبب امتناع سيدات الشوارع عن التواجد داخل دور الرعاية

أحمد موسى عن لياقة كامل الوزير: توقعوا وجوده بينكم بوسائل المواصلات.. فيديو

الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

شقيق إحدى ضحايا الطائرة الإثيوبية: عرفنا بخبر الوفاة بالصدفة.. فيديو

سوق السيارات المستعملة.. شاهد أسعار هيونداي جيتز بعد إلغاء الجمارك.. فيديو

أحمد موسى يعلق على احتراق ملعب فى قطر: بشرة خير.. فيديو

موجز الأخبار.. ‎السيسي للمستثمرين اليابانيين: عازمون على تغيير الواقع.. وأبو العينين يطالب بإنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو
تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟