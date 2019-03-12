ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نميرة نجم: ملتقى الشباب بأسوان منصة جيدة لتبادل الخبرات بين العرب والأفارقة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 06:50 ص
السفيرة نميرة نجم
السفيرة نميرة نجم
محمود نوفل
تشارك المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، السفيرة الدكتورة نميرة نجم، في افتتاح ملتقى الشباب العربي الأفريقي، بدعوة رسمية، لتلقي كلمتها خلاله، حيث سينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجاري في مدينة أسوان.

وبيًنت السفيرة في تصريحات صحفية لها اليوم أن ملتقى هو تنفيذ لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، والتي نصّت على إقامة منصة تفاعلية ومنبر للشباب العربي والأفريقي لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه كلا المنطقتين، على أن تُعقَد في مدينة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي.

وأوضحت ان الملتقى يري أن الشباب في المنطقة العربية وأفريقيا يجمعهم الكثير من التاريخ، بالإضافة الى الظروف الحالية، وهذا ما يجعل التعاون بينهم ضروريًا لتنمية بلادهم، كما يري ان هؤلاء الشباب قادرون على صياغة رؤية واعدة للتكامل بين القارة الإفريقية والعالم العربي .

واعتبرت "نجم"، الملتقى، منصة للشباب من كلا المنطقتين لتبادل الخبرات بحيث يتيح الفرصة للمشاركين به لمناقشة مُختلَف الموضوعات التي تهم كل منهم، من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقي.

وستعقد العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات بالملتقى، والتي من شأنها سدّ الفجوة بين القادة من الشباب الواعدين وبين صُنّاع القرار والسياسيين والخبراء من مختلَف المجالات، لصياغة رؤية شبابية من أجل مستقبل أفضل.

وقالت المستشار القانوني للإتحاد الأفريقي إن الملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم Platforms WYF، والتي تدور فكرته حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.

وتدور أجندة الملتقى 2019 حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام، حيث تتنوع أشكال الفعاليات خلاله بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

ويتخلل الملتقى أيضا العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، بينما يتزين شعاره بمزج ألوان متعددة عربية وأفريقية ومستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان، المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.

ترشيحاتنا

نجمة مسرح مصر تستقبل مولودها الأول

الشناوي على دكة بدلاء الأهلي أمام شبيبة الساورة بدوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو

السجن مدى الحياة لـ منفذ هجوم المتحف اليهودي في بروكسل

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو

هجوم عنيف من عمرو أديب على إسرائيل بسبب هيفاء وهبي.. فيديو

تفاصيل جديدة في حادث الطائرة الإثيوبية.. فيديو

عمرو أديب يطالب بتفوير مجمع التحرير.. فيديو

وحش آدمي.. عامل يعذب طفلة زوجته بإطفاء السجائر فى جسدها حتى الموت بالمطرية

شاهد.. أول ما طلبه كامل الوزير من المواطنين

بيومي فؤاد: مازلت أعمل مرمما للوحات الأثرية بوزارة الثقافة.. فيديو

سقوط فتاة من الطابق الـ 14 بالمطرية في ظروف غامضة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

أحمد فهمي يقلد صوت هنا الزاهد.. والأخيرة تنفجر ضحكا.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت شايف على ربيع قدامي.. فيديو
أحمد فهمي عن هنا الزاهد: كنت فاكرها بيئة.. فيديو
قصة 5 رجال أثروا في حياة يسرا.. فيديو
أول تصريحات كامل الوزير: مرفق السكة الحديد هام لأنه يمس الحياة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟