الصين تدعو إلى تدعيم الحوار السياسي في أفغانستان

دعا القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى تدعيم الحوار السياسي في أفغانستان، وإجراء مفاوضات مع طالبان.



وقال تاو - في كلمة أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء-: "طلبنا من جميع الأطراف في البلاد وضع مصالحهم الوطنية أولا، واغتنام الفرصة المهمة للمصالحة السياسية لبدء طريق السلام".



وأضاف تاو أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم العملية السياسية الشاملة التي يقودها الأفغان والمملوكة حصرا لأفغانستان، ودعم الحكومة في وضع خارطة طريق شاملة ومشتركة وعملية من أجل المصالحة السياسية.



وتابع أنه ينبغي على المجتمع الدولي دعم الجهود التي تبذلها الحكومة الأفغانية لتدعيم الحوار السياسي، وإقناع طالبان بالعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت.



وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان يمر حاليا بمرحلة حرجة، حيث أن البلاد لديها العديد من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعمالها السياسي، وفي الوقت نفسه تواجه تحديات أمنية وإنسانية.



ولفت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي الوفاء بالتزاماته من خلال مواصلة دعمه الثابت لأفغانستان، سيما وأن السلام والتنمية الدائمين في البلاد لن يفيدا الشعب الأفغاني فحسب، بل يفيدا الأمن والاستقرار والسلام والازدهار على الصعيد الإقليمي كذلك.