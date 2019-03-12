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محافظات

بالأرقام.. ننشر نتيجة الجولة الأولى للانتخابات التكميلية بأشمون

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:45 ص
نتيجة الجولة الاولي
نتيجة الجولة الاولي للانتخابات التكميلية باشمون
مروة فاضل
أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، النتيجة النهائية للانتخابات التكميلية بدائرة أشمون حيث يخوض كل من أحمد الخشن مرشح حزب "مستقبل وطن"، جولة الإعادة مع المرشح حاتم مجلع.

وحصل أحمد الخشن على 26 ألفًا و723 صوتًا وباسم عبد الله سليمان 2137 صوتًا وعاطف العمرى 9400 صوت وأحمد السيد سلامة 2232 وأحمد علي خفرع 1012 والسيد فوزى 1873 وفريد العياط 7346 صوتًا وحاتم مجلع 11026 صوتًا وشريف الحنفي 8605 أصوات وعبد العزيز الجنزورى 159 صوتًا ومحمد فتحي خلاف 5555 صوتًا وأسامة حمدى محمد 1506 أصوات وسمير سلامة إبراهيم 1504 أصوات وحامد محمد برهومة 2564 صوتًا ومحمود فرج القاضي 269 صوتًا وأشرف الرفاعي 3302 صوت ومحمد محجوب 927 صوتًا وإبراهيم موسى 3997 صوتًا.

وبلغ عدد المشاركين في الانتخابات 92726 صوتًا وبلغت الأصوات الباطلة 2591 صوتًا، بينما عدد الناخبين في دائرة اشمون 488 ألفًا و955 ناخبًا.

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