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تعرف على طريقة إخفاء محادثاتك على واتس آب دون الحاجة لحذفها

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 10:23 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
آية جمعة
يسعى البعض لإخفاء رسائلهم ومحادثاتهم الخاصة على واتس آب WhatsApp، بغرض حمايتها أو تنظيم دردشاتهم على طريقتهم الخاصة، وهناك طريقة لإخفاء الدردشة الجماعية أو الفردية دون الحاجة إلى حذفها من هاتفك، ويمكنك مراجعتها لاحقا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية، يمكنك إخفاء محادثات واتس آب الفردية أو الجماعية، كما يمكنك إخفاء جميع المحادثات في آن واحد من خلال ميزة "تشفير الرسائل" الموجودة على تطبيق المراسلة.

ولأرشفة محادثة على هاتف آيفون iPhone الخاص بك، اسحب الدردشة من اليمين إلى اليسار، ثم اضغط على أرشيف Archive.

أما لأرشفة محادثة على هاتف يعمل بنظام Android، قم بالنقر مع الاستمرار فوق الدردشة، ثم اضغط على خيار أرشيف من الخيارات التي ستظهر أمامك.

ويمكنك بسهولة أرشفة جميع الدردشات في وقت واحد إذا كنت ترغب في تفريغ صندوق الوارد الخاص بك بالكامل دون حذف الرسائل، وذلك من خلال قائمة الإعدادات Settings.

ويجب الوضع في الاعتبار أنه إذا تم استلام رسائل جديدة في الدردشة المؤرشفة، فستظهر المحادثة تلقائيًا على واجهة واتس آب، كمان أنه لا يقوم واتس آب WhatsApp بإخطار الشخص الآخر إذا تم أرشفة محادثته.

أما بالنسبة لأولئك المنضمون لمجموعات تحتوي على عدد كبير من الأشخاص، مما يتسبب الأمر في إزعاجهم، ولا يريدون تلقي سوى الرسائل الشخصية فقط، فيعمل واتس آب حاليا على حل هذه المشكلة من خلال ميزة سيتم إطلاقها فى المستقبل، وتسمى هذه الميزة "وضع الإجازة Vocation Mode"، وستتيح منع استلامك للإشعارات الجديدة، ويشير اسم الميزة إلى أنها ستستخدم على الأرجح للراغبين في الاسترخاء خلال العطلة ولكن يمكن تفعيلها في أي وقت ترغب به.

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