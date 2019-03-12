زراعة المنوفية: 22 ألف طن مخزون الأسمدة بالجمعيات الزراعية

قال حمدي السيد جامع مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، إنه تم الانتهاء من توزيع 25 ألفا و915 طن يوريا و14 ألفا و532 طن نترات وذلك بإجمالي المحافظة.





وأكد "السيد" أنه توجد أرصدة متوافرة بالجمعيات الزراعية بلغت كميتها 22 ألفا و171 طن يوريا وكذلك كمية 2827 طن نترات وجارٍ استلام باقي حصة المحافظة من الأسمدة وكذلك جارٍ توزيع الأسمدة على المزارعين.



