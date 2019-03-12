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منوعات

شاهد .. القدر ينقذ لاعبين من سقوط عمود فى الاستاد

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 12:02 م
صدى البلد
احمد شريف
كاد عمود فى استاد ان يقضى على حياة مجموعة من لاعبي كرة بمدرسة ثانوي، بعد تحطمه بالأرض على مسافة بسيطة منهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، سقط العمود في منتصف مباراة اقيمت بمدينة كلاركسفيلي الامريكية، حيث كاد يضرب العمود حكم المبارة و ثلاث لاعبين بقوة مميتة.

وفي خلال ثانية كان الطلاب سيلقى مصرعهم ، وذلك لتواجدهم في المكان الذي انهار فيه عمود الاستاذ، لكنهم لم يتمكنوا من تفاديه بأعجوبة و ينجوا بحياتهم.

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