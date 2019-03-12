شاهد .. القدر ينقذ لاعبين من سقوط عمود فى الاستاد

⁦@racaldwe⁩ High School boys tournament at Clarksville, Mena vs Dardanelle, Sat, 3/9/19. Wind broke light pole, Mena player with cuts to head and leg, referee with both bones broken in leg. Both taken to hospital via ambulance pic.twitter.com/au4mPMtVAu — Steve Harvey (@SteveHarveyAR) March 10, 2019

كاد عمود فى استاد ان يقضى على حياة مجموعة من لاعبي كرة بمدرسة ثانوي، بعد تحطمه بالأرض على مسافة بسيطة منهم.وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، سقط العمود في منتصف مباراة اقيمت بمدينة كلاركسفيلي الامريكية، حيث كاد يضرب العمود حكم المبارة و ثلاث لاعبين بقوة مميتة.وفي خلال ثانية كان الطلاب سيلقى مصرعهم ، وذلك لتواجدهم في المكان الذي انهار فيه عمود الاستاذ، لكنهم لم يتمكنوا من تفاديه بأعجوبة و ينجوا بحياتهم.