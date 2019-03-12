ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن بالإسكندرية.. صور

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات غير مطابقة للمواصفات.



أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية - قيام المدعو "منصور ف. م- 52 سنة" بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى حيث يقوم بإستغلال مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، فى تصنيع وتعبئة زيوت الباور والباكم المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطرًا على السلامة العامة للمواطنين، دون مراعاة اشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطرًا على المواطنين المقيمون بذات المنطقة.



وأوضح بيان، أنه عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بالمخزن المشار إليه وأمكن ضبط 200 طن من الزيوت العطرية الخفيفة شديدة الخطورة مجهولة المصدر يضاف عليها كيماويات لإنتاج "زيت الباكم وباور الفرامل وهيدروليك" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات، و3 طن تراب تبييض مجهول المصدر يتم إضافته للزيوت السابق استعمالها لتكريرها وإزالة الشوائب منها، و200 عبوة أحبار مجهولة المصدر بإجمالي أوزان (واحد طن) لتلوين الزيوت غشًا وتدليسًا، و200 برميل فارغ مُعدة للتعبئة.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات التموينية لتحقيق تلك المستهدفات، وإنفاذ برنامج عمل الحكومة المرتكز فى أحد ثوابته على توفير مقومات بناء الإنسان المصري، من خلال توفير السلع والمنتجات الإستهلاكية الضرورية والتحقق من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ووصول الدعم لمستحقيه.