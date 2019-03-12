محافظ الفيوم يتفقد أعمال تطوير ميدان التدريب وشارع عباس العقاد.. صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أعمال النظافة والتجميل وطلاء الأرصفة والبلدورات بميدان التدريب وشارع عباس العقاد أمام الجامعة، والتي يقوم بتنفيذها طلاب معسكرات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، وذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس حسين عبد الخالق مساعد المحافظ لشئون الإشغالات والإزالات والتجميل، والدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والمهندسة نجاح حافظ وكيل الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية وطلاب الجامعة.





ونوه محافظ الفيوم إلى أن أعمال التطوير والتجميل التي ينفذها طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم بدأت اليوم من ميدان التدريب مرورًا بشارع عباس العقاد وصولًا لشارع أحمد شوقي، وتشمل الأعمال دهان الأرصفة والبلدورات وأعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء والأسوار الحديدية وغرس الأشجار، معربا عن خالص شكره وتقديره للطلاب المشاركين في هذه المبادرة لدورهم في نظافة وتجميل شوارع وميادين المحافظة.





وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الحرص على الدقة في تنفيذ الأعمال مع توافق الألوان مع البعدين البيئي والجمالي، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين محافظة الفيوم والجامعة في مجالات نظافة وتجميل البيئة وخدمة المجتمع فضلًا عن دراسة الاحتياجات والمشكلات التي تهم المواطن الفيومي.



