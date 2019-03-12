الجنايات تقضي بالمؤبد لمتهم قتل مواطنا بالمعادي

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم رمضان محمود، بالسجن المؤبد لاتهامه قتل مواطن بالمعادى.



صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه.



وأسندت النيابة للمتهم رمضان محمود، وآخرين، تهمة قتل المجنى عليه "يوسف محمد" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، على أثر خلاف مسبق بينهم، بأن عقدوا العزم وبيتو النية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "خرطوش"، وتوجهوا للمكان الذين أيقنوا تواجده به وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه أعيرة نارية، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى التى أدت لوفاته.



كما أسندت النيابة للمتهم وآخرين، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه "يوسف إبراهيم" باستخدام الأسلحة المذكورة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.