عبد العال: نشعر بمرارة من الحكومة لعدم تلبية مطالب النواب

رفض عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، ما رددته بعض المواقع الإلكترونية عن غياب النواب، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش 486 قانونًا، وصحح له الدكتور علي عبد العال عدد المشروعات القوانين إلى 500 مشروع قانون.





وأخذ "القصبي"، يعدد ما قدمه المجلس من الأدوات الرقابية، مشيرًا إلى تقبل ملاحظات رئيس المجلس، رافضًا تمامًا ما رددته المواقع الإلكترونية حول غيابات النواب.





وطالب الحكومة بتلبية مطالب النواب؛ لأنها ليست شخصية لكنها للشعب.





ومن جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن رئيس الائتلاف لديه كل الحق في الشعور بمرارة من الحكومة لعدم تلبيتها لمطالب النواب، خاصة أن مطلبات النواب ليست شخصية بل مطالب لأبناء دوائرهم وليست مطالب شخصية بتعيين أقارب لهم او غير ذلك، ومن هنا لا بد ان تعمل الحكومة على تلبية مطالب الشعب.