تعرف على أجندة وجلسات ملتقى الشباب العربي والإفريقي

تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي في مدينة أسوان خلال الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة من الموضوعات الثرية تتنوع ما بين الجلسات الحوارية ، وورش العمل ، ومائدة مستديرة، ويُفتتح الملتقى يوم السبت الموافق 16 من مارس في تمام السادسة مساءً باحتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي .



وتنطلق الجلسات وورش العمل باليوم الثاني بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم : آفاق جديدة"، كما تعقد في نفس اليوم جلسة نقاشية عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية من الساعة 11.30 صباحًا، وجلسة نقاشية أخرى بعنوان "أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة في تمام الثانية ظهرًا. كما تُعقد مائدة مستديرة بعنوان "وادي النيل ممر للتكامل الأفريقي والعربي" من الساعة 1.30ظهرًا حتى 3 ظهرًا.



وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كيف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانية حول ريادة الأعمال من منظور إفريقي، والأخيرة عن تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا. وتختتم أعمال اليوم الثاني بالجلسة الختامية للملتقى من 7.30 م حتى 9 م.



يذكر أن إدارة الملتقى خصصت اليوم الثالث لقيام المشاركين بجولات حرة لزيارة معالم مدينة أسوان السياحية والأثرية واحتفالًا بإعلانها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019 .



والملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms). والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام.



ويأتي الملتقى تنفيذًا لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان .



تدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام.



كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.



كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالًا بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019. ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.