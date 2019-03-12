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رياضة

خالد قمر: لقب هداف الدوري لا يشغلني الاتحاد أهم

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 07:56 م
خالد قمر
خالد قمر
محمد سمير
أكد خالد قمر، مهاجم فريق الاتحاد السكندري، أن مباراة الجونة كانت صعبة للغاية، مشيرا إلى أن تركيز اللاعبين وإصرارهم على إسعاد جماهير الإسكندرية كانا وراء الفوز.

وأضاف قمر في تصريحات بعد المباراة : "أهدي الفوز لجماهير الاتحاد السكندري، أسعدناهم في أخر 4 مباريات وحققنا 10 نقاط وقفزنا عدة مراكز بجدول المسابقة".

وواصل قمر : "لدينا مباراة مؤجلة أمام حرس الحدود نسعى لحسمها من أجل المزيد من التقدم في جدول الترتيب".

وتابع: "كنا نحتل مركز لا يليق بالاتحاد ولا بلاعبيه قبل أن نحقق 3 انتصارات وتعادل وحيد في المباريات الأربعة الأخيرة ونستعيد الثقة".

وعن لقب الهداف، أكد مهاجم الاتحاد السكندري، أنه لا يركز مطلقًا في تحقيق هذا اللقب ويهمه المساهمة في تحقيق انتصارات الفريق، مشيدًا بدور زملائه في مساعدته ومساندته بقوة لتحقيق لقب هداف المسابقة.

وسجل خالد قمر هدفه رقم 11 بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم مع الاتحاد ويفصله هدفًا وحيدًا عن مشاركة كل من محمود علاء وأحمد علي في لقب هداف المسابقة.

وحقق الاتحاد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب الجونة بهدفين مقابل هدف، اليوم الثلاثاء، بمنافسات الجولة 26 لمسابقة الدوري الممتاز، ورفع رصيده للنقطة 31 في المركز الثامن.

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