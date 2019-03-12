ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:19 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان في زيارة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية
كريم ناصر
أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بما حققته كلية الفنون التطبيقية من تقدم بعد حصول الكلية على درجة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.

وقال "نجم"، خلال الزيارة التفقدية للكلية، إن حصول عددًا من كليات الجامعة على الاعتماد والجودة يتماشى مع ما تتطلع إليه الجامعة في أن تتبوأ مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي نظرًا لما تقوم به كليات الجامعة من مجهودات تسهم في تحقيق التطور والتقدم المستمر.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة والتي تسعي دائما إلي الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتعمل علي تعزيز مكانتها وجذب الطلاب لدراسة برامجها وتسعي دائما إلى الارتقاء بمستوى الخريجين، وكذلك تحقيق مزيد من التطوير والتقدم العلمي.

وأثناء الزيارة تفقد رئيس الجامعة، الدورات التدريبية التي تقيمها الكلية في إطار مبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اليوم تفعيل المبادره بجامعة حلوان بـ20 متدرب في الكليات الثلاث الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقيه والتعليم الصناعي في العديد من المجالات.

وشهدت الدوره في يومها الأول تفاعل منقطع النظير من المتدربين من خلال التدريب على حرفه يمتهنها المتدرب ويتطلبها سوق العمل وسوف تستمر الدورات التدريبية بالكليات حتي نهايه شهر مارس باجمالي خمسه وسبعون ساعه وبعدها يكون المتدرب مؤهل لسوق العمل حيث يتم تدريبهم في كلية الفنون التطبيقيه علي صناعة الحلي وفي التعليم الصناعي على اصلاح الاجهزة، وفي الاقتصاد المنزلي على صناعه الجلود.

وخلال الزيارة حرص طلاب كلية الفنون التطبيقية علي إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بتواجده معهم في رحاب الكلية .
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة
الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة

ترشيحاتنا

تعليق المدير الفني للزمالك على تأجيل لقاء المقاولون

الوزير لقيادات السكة الحديد: آخر مرة هنتقابل في المكاتب.. وهنفطر في رمضان على الرصيف ..فيديو

رد مؤثر من الحضري على شائعات خلافه مع مدرب النجوم

البرلمان يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. نهائيا

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

جورج وايا.. جوهرة القارة السمراء.. و"دولاب" حافل بالألقاب العالمية

إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية كبيرة بمطار القاهرة

الارصاد تحذر: عواصف وأمطار ورياح على هذه المناطق.. فيديو

جزار إمبابة قتل صبيه بـ "ساطور" لوقوعه في حب ابنته ورغبته في الزواج منها

سفير السودان يكشف تفاصيل لقاء نائب البشير مع السيسي بالاتحادية.. فيديو

ميدو يدافع عن محمد صلاح بتصريحات نارية

علي جمعة لـ امرأة تشكو زوجها: انتوا السبب.. خليتوا الرجال ينحرفوا.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

موديل كهربائي جذاب من ميني كوبر.. شاهد

الوزير يحذر من محطة مصر: لن نسمح بأي تقصير أو تأخير في خدمة الركاب.. صور

هتاكل إيه النهاردة .. بيتزا فراخ وسلطة خضراء.. والحلو: تورتة كريب

أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف بفستان شفاف.. صور

فيديو

في عيدها الـ 30.. خبير: شبكة الإنترنت أعظم اختراعات البشرية.. فيديو
وسيم السيسي: جزء كبير من لغتنا العامية مأخوذ من اللغة المصرية القديمة
غيرة النسوان وراء قتل أطفال المرج .. الضرة العاقر أجبرت زوجها على الجريمة.. الأهالي: الأم القاتلة أصيبت بالعمى وتتسول بالمناديل في المترو .. فيديو وصور
باحث في الحركات الإسلامية: الإخوان استخدموا الإنترنت لتنفيذ مشروع التمكين
الإسماعيلي يهزم سموحة بهدف نظيف في الظهور الأول للتوأم حسن.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟