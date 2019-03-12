الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحصل على الاعتماد من هيئة الجودة

أعرب الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن فخره واعتزازه بما حققته كلية الفنون التطبيقية من تقدم بعد حصول الكلية على درجة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد.



وقال "نجم"، خلال الزيارة التفقدية للكلية، إن حصول عددًا من كليات الجامعة على الاعتماد والجودة يتماشى مع ما تتطلع إليه الجامعة في أن تتبوأ مكانة مرموقة بين مؤسسات التعليم العالي نظرًا لما تقوم به كليات الجامعة من مجهودات تسهم في تحقيق التطور والتقدم المستمر.



وأوضح رئيس جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية من الكليات المتميزة والتي تسعي دائما إلي الارتقاء بنوعية الخدمات التي تقدمها للمجتمع وتعمل علي تعزيز مكانتها وجذب الطلاب لدراسة برامجها وتسعي دائما إلى الارتقاء بمستوى الخريجين، وكذلك تحقيق مزيد من التطوير والتقدم العلمي.



وأثناء الزيارة تفقد رئيس الجامعة، الدورات التدريبية التي تقيمها الكلية في إطار مبادرة حياة كريمة وصنايعية مصر، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بدأ اليوم تفعيل المبادره بجامعة حلوان بـ20 متدرب في الكليات الثلاث الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقيه والتعليم الصناعي في العديد من المجالات.



وشهدت الدوره في يومها الأول تفاعل منقطع النظير من المتدربين من خلال التدريب على حرفه يمتهنها المتدرب ويتطلبها سوق العمل وسوف تستمر الدورات التدريبية بالكليات حتي نهايه شهر مارس باجمالي خمسه وسبعون ساعه وبعدها يكون المتدرب مؤهل لسوق العمل حيث يتم تدريبهم في كلية الفنون التطبيقيه علي صناعة الحلي وفي التعليم الصناعي على اصلاح الاجهزة، وفي الاقتصاد المنزلي على صناعه الجلود.



وخلال الزيارة حرص طلاب كلية الفنون التطبيقية علي إلتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بتواجده معهم في رحاب الكلية .