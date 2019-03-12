هند صبرى بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير .. صور

نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت "هند"، خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية ، من خلال بلوزة من اللون الأبيض والأسود ، بالإضافة إلى اعتمادها على مكياج بسيط .
يذكر أن هند صبرى من المقرر أن تظهر ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق والذى يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم.
وظهرت "هند"، خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية ، من خلال بلوزة من اللون الأبيض والأسود ، بالإضافة إلى اعتمادها على مكياج بسيط .
يذكر أن هند صبرى من المقرر أن تظهر ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق والذى يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم.