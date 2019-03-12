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فن

هند صبرى بإطلالة أنيقة فى أحدث جلسة تصوير .. صور

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:37 م
هند صبري
هند صبري
محمد نبيل
نشرت الفنانة هند صبرى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام " صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت "هند"، خلال جلسة التصوير بإطلالة كلاسيكية ، من خلال بلوزة من اللون الأبيض والأسود ، بالإضافة إلى اعتمادها على مكياج بسيط .

يذكر أن هند صبرى من المقرر أن تظهر ضمن أحداث الجزء الثاني لفيلم الفيل الأزرق والذى يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز ونيللى كريم.

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