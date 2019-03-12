السبت.. استئناف عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية

يستأنف المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عروض نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، وذلك السبت المقبل بمركز الحرية والإبداع.



ومن المقرر عرض الفيلم التسجيلي "ممنوع التصوير" اخراج عبد الله عادل والفيلم الروائي القصير"بين السطور" إخراج ساره فيظي والفيلم الروائي القصير "كأنه امبارح" إخراج نهي بظاظو وفيلم" دواير" وفيلم "شريط كاسيت " روائي قصير إخراج أميرة النميس والفيلم الروائي القصير "ذاكرة "إخراج خشوع الجوهري.



وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.



