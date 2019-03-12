جامعة أسوان تشارك في ورشة عمل عن دور الحديقة النباتية

شاركت جامعة أسوان فى ورشة العمل التي نظمها معهد بحوث البساتين بالتعاون مع معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية داخل قاعة المؤتمرات بمتحف النوبة، تحت عنوان " دور الحديقة النباتية بأسوان في التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة"، وذلك تحت رعاية كل من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.



ومن جانبه أكد الدكتور أشرف بكري وكيل كلية الزراعة والموارد الطبيعية بأسوان بأن الجامعة تشارك فى كافة الأنشطة والفعاليات الخاصة بتنمية البيئة ، كما نظمت الجامعة اليوم البيئى فى شهر نوفمبر الماضى وتضمن زراعة حوالى 1500 شجرة بطول 3 كم بطريق المطار بالقرب من مقر الجامعة بصحارى.



فيما أضاف الدكتور صبرى صلاح الدين مستشار رئيس جامعة أسوان للتشجير والحدائق وإستشارى النباتات الطبية والعطرية أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومعهد بحوث البساتين من أجل تشجير شوارع أسوان ضمن مبادرة زراعة 100 ألف شجرة مثمرة وزينة ورائحة متنوعة خلال الأيام القادمة وذلك فى إطار المشاركة المجتمعية لتطوير وتجميل أسوان وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس السيسي أن أسوان هي عاصمة الشباب الأفريقي.



ومن جانبه قال الدكتور عمرو محمود مدير الحديقة النباتية فى أسوان بأن ورشة العمل تضمنت مجموعة من المحاضرات واللقاءات عن دور الحديقة النباتية في التنمية الزراعية ، وكيفية الإستفادة من التمور منخفضة الجودة فى تصنيع الأغذية المختلفة وأهمية التشجير بنبات الجوجوبا والتي تعطي بذورها زيوت تستخدم فى مجالات مستحضرات التجميل والطب والصيدلة وزيوت المحركات ومحال تنقية مياه الصرف المعالجة .



وأوضح أن ورشة العمل شهدت مشاركة واسعة من الخبراء والباحثين منهم الدكتور محمد عبد السلام مدير معهد بحوث البساتين والدكتورة إيمان سالم مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والدكتور هشام الطيب المشرف العام علي الحديقة النباتية ، علاوة على قيادات مديرية الزراعة بمحافظة أسوان .

