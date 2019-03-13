سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

جذبت السيارة هيونداى توسان أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.



وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



وتتراوح أسعار هيونداى توسان موديل 2017 والقريبة منها من 400 ألف إلى 450 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات هيونداى توسان.