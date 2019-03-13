ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:25 ص
سوق السيارات المستعملة
سوق السيارات المستعملة
كريم عاطف - عدسة ايهاب اشرف
جذبت السيارة هيونداى توسان أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانا فريدا في السوق لعرض السيارات.

وتنوعت أسعار السيارة في مصر وفقا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.

وتتراوح أسعار هيونداى توسان موديل 2017 والقريبة منها من 400 ألف إلى 450 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.

ورصد صدى البلد من خلال تقرير الفيديو المرفق أسعار سيارات هيونداى توسان.

ترشيحاتنا

فيديوجراف: إقامة في إيطاليا مقابل العمل التطوعي.. القصة الكاملة‎

رئيس وزراء اليابان يدعو السيسي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية.. وبرلمانيون: بحلول عام 2030 مصر ستكون سابع قوة اقتصادياً عالمية.. الرئيس أثبت للجميع قدرته على القيادة

الأوناش ترفع حطام سيارة شرطة سقطت من أعلى كوبري أرض اللواء.. فيديو وصور

رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: الفقهاء منعوا تولي المرأة منصة القضاء

علامات تدل على فساد البرتقال من الداخل احذريها

رانيا هاشم تكشف عن آخر كلمات نبيل زكي لها قبل وفاته

لو بتركب قطارات الزقازيق- زفتى- السنطة- طنطا.. اعرف مواعيدها | خدمات

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

علماء يحذرون: الأرض تنتظر أعنف عاصفة شمسية في تاريخها

إيران تهدد إسرائيل بضربة عسكرية

مؤسس خليها تصدي: مستمرون لمواجهة الغلاء.. ومدير معرض: المبيعات انخفضت 50%

شاب يقطع حبيبته إرباً ويلقيها في مول تجاري بأستراليا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة مالك الحزين.. إبراهيم أصلان.. مبدع شخصية الشيخ حسني.. من حصة شبشير إلى الكيت كات.. صور

مدينة رشيد .. مقومات تاريخية فريدة تنتظر السياحة العالمية .. صور

غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة في جلسة تصوير جديدة.. صور

شاهد.. تركيز محمد صلاح خلال تدريبات ليفربول قبل مباراة بايرن ميونخ

إطلالة صادمة لـ راندا البحيري فى حفل ملكة جمال المحجبات.. صور

فيديو

موجز البلد.. مباحثات مصرية سودانية.. ومدبولى يرحب بمقترح أبو العينين لإنشاء مدينة صناعية يابانية
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم الأربعاء 13-3-2019.. فيديو
سوق السيارات المستعملة.. هيونداي توسان تجذب الأنظار بمواصفات هائلة وأسعار مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟

هل تؤيد مقترح الحبس وسحب رخصة القيادة من متعاطي المخدرات بشكل نهائي؟