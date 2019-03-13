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أخبار العالم

بعد مهاجمته للعرب.. قرقاش يفتح النار على نتنياهو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 10:19 ص
بعد مهاجمته للعرب..
بعد مهاجمته للعرب.. قرقاش يفتح النار على نتنياهو
سمر صالح
رد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المهاجمة للعرب في إسرائيل.

وقال أنور قرقاش، إن مقولة نتنياهو "حول إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، هي جملة بغيضة".

ونشر الوزير الإماراتي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل ليست دولة لكل مواطنيها"، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات تقوض نهج السلام.

وقال قرقاش إن "تصريحات أن "إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها" بغيضة، كونها توفر الدليل الذي يسعى إليه المتطرفون والطريق إلى السلام يقوضه بشكل أكبر هذا النهج المشين".

وسبق أن صرح نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، قائلا: الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي.

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