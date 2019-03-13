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أصل الحكاية

تعمل إيه لما تشوف رسالة الـ ATM.. لقد بلغت الحد اليومي للسحب؟

الأربعاء 13/مارس/2019 - 11:21 ص
ماكينة الصراف الآلى
ماكينة الصراف الآلى
مــيــــس رضـا
قال مسؤول ببنك الإسكندرية، إن حد السحب من ماكينات الصرف الآلي "ATM"، تختلف من بنك إلى آخر بحسب فئة العميل وتصنيفه داخل البنك وفئة الكارت، لافتًا إلى أن البنك يتعامل مع 3 فئات؛ الموظفين ورجال الأعمال والعملاء ذوي الخصوصية "برايفت". 

وأوضح "المصدر الذي فضل عدم ذكره"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فئة العملاء من رجال الأعمال متاح لهم حد السحب اليومي 50 ألف جنيه في اليوم الواحد على عكس العميل فئة الموظفين بناءً على المرتب الشهري الذي يتقاضاه، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى من قيمة الكروت تمثل 10 الاف جنيه يوميًا للعميل من فئة رجال الأعمال. 

ولفت إلى أنه تم رفع قيمة الكارت الدولي، بما يعادل 20 ألف جنيه مصري فى حالة تواجد العميل خارج مصر يستطيع استخدام الكارت الخاص به فى أي بنك من البنوك، واعتمد هذا النظام العام الماضي.

وعن الرسالة التي يصطدم بها بعض العملاء بشكل متكرر "لقد بلغت حد السحب المسموح به"، أشار المسؤول ببنك الإسكندرية، إلى أنه فى هذه الحالة يتم الرجوع لخدمة العملاء على الفور لحل المشكلة، مشيرًا إلى أن المشكلة ربما تكون فى الصراف الآلى ويفضل الصرف من ماكينة أخري أو إرسال صورة من الحالة لممثلى الخدمة فى البنوك فى حال لم ينجح الأموال فى سحب الأموال بعد التوصية، أو أن المشكلة تعود لسحب العميل فئات مالية كبيرة لا تسمح فتحة ماكينة الصرف بخروجها.

ويشار إلى أن البنك الأهلى المصري رفع فى فبراير الماضي، الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي "ATM" إلى 8 آلاف جنيه في الحركة الواحدة لحاملي البطاقات الصادرة من البنك.

والحد الأقصى للسحب في الحركة الواحدة كان 5 آلاف جنيه، وأن الحد الأقصى اليومي للسحب مستقر عند 15 ألف جنيه دون تغيير. 

الحد الأقصى للإيداع في اليوم لحاملي البطاقات الصادرة عن البنك أيضا بقى عند 20 ألف جنيه دون تغيير.

ويصدر البنك الأهلي 3 أنواع من بطاقات الخصم المباشر وهم الكلاسيكية والجولد والبلاتينيوم، وترتبط هذه الكروت بحسابات العملاء بالبنك ويتوقف نوع الكارت حسب حجم مدخرات العميل بالبنك.

وفي أكتوبر الماضي، رفع البنك ورفع البنك حد السحب اليومي على البطاقة الكلاسيكية إلى 15 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه سابقًا، بينما أبقى على حد السحب اليومي دون تغيير لبطاقتي "جولد"، و"بلاتنيوم" عند 20 ألف جنيه، و30 ألف جنيه على التوالي، وفي الشهر نفسه قرر بنك مصر رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM على بطاقات الخصم المباشر "ديبت كارد" إلى 10 آلاف جنيه مقارنة 8 آلاف جنيه قبل ذلك.

ويتم السحب النقدي اليومي على سحبتين بحد أدنى ويبلغ الحد الأقصى 5 سحبات في اليوم، بإجمالي 10 آلاف جنيه لليوم الواحد.

ويحصل أي عميل يمتلك حساب توفير بالبنك على بطاقات الخصم المباشر لاستخدامها بالسحب النقدي إلكترونيا على مدار اليوم ويتم إصدارها برسوم 30 جنيهًا وتجدد سنويًا.

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