17 فريقا تؤكد مشاركتها في بطولة إفريقيا لـ الطائرة بالأهلى

تلقت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، تأكيدات بمشاركة ١٧ فريقا في البطولة التي تقام فعالياتها خلال الفترة من ١٤ إلى ٢٦ مارس الجاري على صالتى الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادي بالجزيرة.



وتأكد مشاركة فرق الشمس والصيد وسبورتنج والمجمع البترولي الجزائري وقرطاج التونسي وفرق الأنابيب والسجون والبنك التجاري من كينيا وفريق فاب الكاميروني وفريق كمبالا سيتي ونكومبا من أوغندا وفريق الجمارك النيجيري وفريق اسيك ميموزا الإيفواري وفريق ريفينيو الرواندي وفريق دي جي اس بي الكونغولي وفريق يو إس اف ايه من بوركينا فاسو.



وقامت اللجنة العليا المنظمة للبطولة بمتابعة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق المشاركة بها من حيث الإقامة ووسائل الانتقالات إلى جانب مواعيد التدريبات بما يضمن توفير كافة سبل الراحة للفرق المشاركة في البطولة.



وتعقد اللجنة اجتماعات دورية من أجل إنهاء كافة المهام المطلوبة قبل إجراء مراسم القرعة المقرر أن تقام ظهر الجمعة في قاعة فكري أباظة بمقر النادي بالجزيرة في إطار توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب نحو ضرورة خروج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة الأهلي في تنظيم البطولات القارية والعالمية.



يذكر أن الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي يستعد بقوة للمشاركة في البطولة بعد أن خاض معسكر إعداد قوي في صربيا تخلله عددا من المباريات الودية للوصول إلى أفضل مراحل الجاهزية من أجل الدفاع عن اللقب والمنافسة على كأس البطولة.



ومن جانبه أكد رؤوف عبدالقادر مدير البطولة أن اللجان الفرعية بالبطولة تعمل بشكل مكثف من أجل الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البطولة الأفريقية، مؤكدًا أن العمل داخل جميع اللجان يسير بشكل أكثر من رائع بعد ان أنهى كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود والفرق المشاركة ، وأيضا الحكام ومسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة والـ«VIB»، وكذلك تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بإقامة وانتقالات الفرق المشاركة والحكام وكبار المسئولين من مقرات إقامتهم وإلى مقر النادي بالجزيرة والعكس.