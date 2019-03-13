إسكان البرلمان: هذه الحالات لا يجوز فيها التصالح فى مخالفات البناء .. فيديو

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن التصالح مع مخالفات البناء لن يتم مع كافة المخالفين.



وأفاد "محمود" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المٌذاع عبر فضائية "ten" اليوم الأربعاء، بأن هناك حالات محددة لن يتم التصالح معها تحت أي مسمى، وهم؛ البناء على الأراضي المملوكة للدولة، المخالفين للارتفاعات الخاصة بالطيران المدني أو القوات المسلحة، المخالفين عن خط التنظيم للشارع، المخالفين للسلامة الإنشائية، والبناء على الأراضي الزراعية.



وأشار إلى أن الدستور يمنع البناء على الأراضي الزراعية، ولكنهم قد أوجدوا حلًا لتلك الأزمة عن طريق فقرة في القانون تنص على أن الكتل السكنية الملاصقة للحيز العمراني وفقًا لآخر تصوير جوي، سوف يتم إدراجه داخل الأحوزة العمرانية وبالتالي لن يعتبر مخالفة بناء على أرض زراعية.



وتابع النائب أن القيمة النقدية للتصالح في مخالفات البناء الحد الأدنى لها 50 جنيهًا للمتر والحد الأقصى 2000 جنيه للمتر، مشيرًا إلى أن هذه القيمة ستحدد وفقًا للمنطقة المتواجدة بها الوحدة المخالفة، وأضاف "مش هنحاسب المخالفة في الدويقة زي التجمع مراعاة للبعد الاجتماعي".

