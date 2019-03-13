الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه نتيجة لنشاط الرياح ستنخفض درجة الحرارة و تعود إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.





وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbcمصر 2 "، اليوم الأربعاء، إلى ان هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية.



