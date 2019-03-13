الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة المقبلين..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه نتيجة لنشاط الرياح ستنخفض درجة الحرارة و تعود إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام.
وأشار "شاهين" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbcمصر 2 "، اليوم الأربعاء، إلى ان هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على أغلب محافظات الجمهورية.
ونوه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بمعدل درجة أو درجتين 21 أو 22 درجة مئوية يومي الخميس والجمعة القادمين ، موضحا أنه مع نهاية اليوم الاربعاء سيكون هناك تكون سحب يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية.