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اقتصاد

البورصة تواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم

الأربعاء 13/مارس/2019 - 12:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.14%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70"، الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة المصرية، بنسبة 0.02%.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100"، الذي يتضمن أسهم الشركات القيادية والمتوسطة المقيدة بالبورصة، بنسبة 0.10%.

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