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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يشارك في مراسم الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.. صور

الأربعاء 13/مارس/2019 - 01:24 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
شارك الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف في احتفال المحافظة المئوي بعيدها القومي، حيث توجه رئيس الجامعة لمقر ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة للمستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف، وكان ذلك بمشاركة القيادات الأمنية اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، ولفيف من القيادات العسكرية التنفيذية والمحلية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

بدأ الاحتفال بالتوجه إلى حديقة الخالدين بميدان المديرية القديم لوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول، وعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، كما شاهد الحضور عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات المحافظة والتي كان على رأسها المشاريع العملاقة التي قام بافتتاحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها المجمع الصناعي للأسمنت، ومجمع الرخام والجرانيت، وطريق بني سويف الزعفرانة، ومحطة كهرباء غياضة، وصوامع سدس، كما شاهدوا عددًا من العروض لطلاب المدارس الإبتدائية تضمنت أغانى وطنية، وشعر، وعزف.

وقدم رئيس الجامعة خلال الزيارة دعوة للمستشار هاني عبدالجابر والقيادات الأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب لحضور مراسم افتتاح ثلاث عشرة منشآة جديدة داخل الجامعة غداَ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وعددًا من رؤساء الجامعات.

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