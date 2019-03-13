شاهد.. أخطر البنادق المستخدمة في الحروب حول العالم

عرضت فضائية "الغد"، تقريرًا حول أبرز البنادق التي تم تصنيعها للحروب، ويعد الكلاشينكوف، واحدًا من أخطر الأسلحة التي استخدمت في الحروب.



وأشار التقرير إلى أن الكلاشينكوف السلاح الرشاش قد صممه الروسي ميخائيل كلاشنكوف، أثناء إقامته في المستشفى خلال الحرب العالمية الثانية، وتستخدمه أكبر الأجهزة الأمنية في العالم.



ولفت التقرير إلى أن المدفع الرشاش "HK MG4 MG 43" إنتاج شركة HECKLER& KOCH، تم تطويره في التسعينيات ودخل الخدمة في 2001، حيث يتميز بالدقة العالية في إصابة الهدف.



وأوضح التقرير أن بندقية HK -4 16، وهي النسخة الحديثة من بندقية M4 k، تستخدمها القوات البحرية الأمريكية والقوات المسلحة النرويجية.