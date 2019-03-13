الإفتاء تنصح من يتتبع عورات الناس بـ3 أمور

حذرت دار الإفتاء من تتبع عورات الناس وعيوبهم، منبهة على من يفعل ذلك ضرورة التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم، لأن التوبة من المعصية واجبة شرعًا باتفاق الفقهاء.





وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تتبع عورات الناس حرام، وكيف التوبة من ذلك؟»، أنه لا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتُشيع الفساد في المجتمع.





ونصحت بأنه يجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممن ظلمهم بتلك الطريقة إذا علموا بما جناه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بغض الناس ولا الحط من قدرهم، مذكرة بقول الرسول صلى الله عليه وآله سلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.



