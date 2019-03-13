ليدي جاجا تكشف حقيقة حملها من برادلي كوبر

غردت النجمة العالمية ليدي جاجا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، للتعليق على الشائعات المنتشرة بشأن حملها من النجم العالمي برادلي كوبر.



وكتبت ليدي جاجا تغريدة مثيرة للجدل، قالت فيها: إنها ليست حامل ولكنها تستعد لطرح اغنية جديدة.



يذكر أن ليدي جاجا حصدت جائزة الأوسكار كأفضل أغنية أصلية عن فيلمها A star is born الذي جمعها بالممثل برادلي كوبر الذي تولى مهمة إخراج الفيلم.