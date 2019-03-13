ضبط عصابة تزوير أختام تأشيرات 6 دول عربية ومحررات رسمية بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فى ضبط عاطلين بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية بالطالبية.





وردت معلومات أكدتها التحريات، تفيد قيام كلا من، "أشرف، ف"، عاطل ومقيم، و"سعيد، ر"، عاطل، بمزاولة نشاط جراما في مجال التزوير المحررات الرسمية وتقليد أختام شعار الجمهورية وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية دون إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.





وأشارت التحريات لقيام المذكورين باتخاذ مكتب ملك المتهم الثاني كائن 35 شارع الثلاثيني الجديد بالطالبية مقرا لمقابلة عملائهما من راغبي الحصول علي تلك الأختام والمحررات المزورة المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وكذا اكلاشيهات منسوبة الي العديد من الدول العربية ( الجمهورية العربية الليبية – الامارات المتحدة – قطر – السودان – النيجر – إسلام اباد ) وتزوير المحررات الرسمية المتمثلة في قرارات تعيين منسوب صدورها الي العديد من الوزارات والجهات الحكومية وكذا وثائق الزواج المصرية والليبية والشهادات الصحية وتزوير التأشيرات المنسوبة لدولة ليبيا وبيعها لراغبي السفر للعمل بالخارج بدولة ليبيا مقابل مبالغ مالية يتحصلان عليها.





وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة ضبط المتهمين، وتم استهداف المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المذكورين.





وبعد ضبط المتهمين وبتفتيش المكتب عثر على جهازين كمبيوتر وجهاز طباعة، وكذلك خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة الخارجية مكتب تصديقات احمد عرابي، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة القوي العاملة والهجرة الجنسية، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي وزارة الصحة والسكان الإدارة المركزية للمعامل، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي جامعة حلوان والسياحة والفنادق شئون الطلاب، وخاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب الي الهيئة القومية للتضامن مكتب المطرية بالقاهرة – القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية ببني غازي، واكلاشية وزارة خارجية منسوب جمهورية مصر العربية مكتب التصديقات والخدمات، وخاتم مقلد منسوب الي وزارة الداخلية فرع جوازات طرابلس قسم الإقامة، المجلس الوطني الانتقالي الليبي، و13 خاتم منسوب الي مصلحة الجوزات ليبيا دخول وخروج المنفذ البري، و7 أختام منسوبة الي جوازات منافذ دخول وخروج جمهورية مصر العربية، و20 خاتم مقلد بتأشيرات الدخول والخروج منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات الليبية، و30 خاتم ممقلد خاص بوزارة الداخلية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والهجرة الجنسية، و3 اختام مقلد خاص بوزارة الشئون الاقتصادية الليبية منسوب صدورة الي المكتب التنفيذي، وخاتم مقلد خاص بوزارة العدل بدولة ليبيا، و17 اكلاشية مقلد خاص بوزارة الخاجية والداخلية بدولة ليبيا.





كذلك تم ضبط عدد 3 اكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية وشئون الأجانب لليبيا، واكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية تأشيرة الإقامة والعمل بدولة ليبيا، واكلاشية منسوب صدورة الي مصلحة الجوزات والجنسية لليبيا خروج وعودة القنصلية للمواطنين، و63 جواز سفر مصري لراغبي السفر للعمل بالخارج، و300 تأشيرة مزورة دخول لدولة ليبيا تحمل بصمات اختام شعار الدولة مقلدة، و800 وثيقة سفر مؤقتة مزورة منسوب صدورها الي دولة ليبيا تحمل شعار الدولة المقلدة، و50 قرار تعيين مزور منسوب الي وزارات الكهرباء – الصحة – البترول – الهيئة القومية للبريد.





كما تم ضبط 19 رخصة قيادة ثانية منسوب صدورها الي وزارة الداخلية بليبيا، و26 بطاقة شخصية ورقية منسوب صدورها الي اللجنة الشعبيىة العامة للعدل والامن العام الإدارة العامة للجوزات والجنسية خاصة بدولة ليبيا، و15 تصريح سيارة منسوب صدورها الي جمرك السلوم خاصة بدولة ليبيا خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب لذات الجهة، و10 وثيقة زواج خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، وعدد 6 قيد عائلي منسوب صدورة الي مصلحة الأحوال المدنية خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد.





كما تم ضبط 5 تقرير طبي منسوب الي مستشفي العباسية العام خالية البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وعدد 3 شهادات تخريج منسوب صدورها الي كلية الحقوق جامعة القاهرة وجميعها تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وشهادتين دبلوم صنايع تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، وعدد 27 وثيقة زواج منسوب صدورها الي وزارة العدل بدولة ليبيا تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لذات الجهة، وعدد 25 طلب انتقال منسوب صدورة الي مكتب المتابعة العربي الليبي تحمل أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة لذات الجهات، ومبلغ 7000 مصريحصيلة نشاطهما الأثم.



