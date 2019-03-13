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أخبار البلد

السيسي: مصر تدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 03:39 م
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في دولة جنوب السودان، برئاسة توت جاتلوك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير جنوب السودان بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء الوفد الجنوب سوداني، طالبًا نقل التحيات لأخيه الرئيس سلفا كير، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لدعم الأشقاء في جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وكذلك المشاركة في تطوير مختلف القطاعات التنموية الوطنية لما فيه خير الشعب الجنوبي الشقيق.

من جانبه؛ نقل توت جاتلوك إلى الرئيس تحيات الرئيس سلفا كير، مؤكدًا المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر قيادةً وشعبًا لدى حكومة وشعب جنوب السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده لتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة بين الجانبين على شتى الأصعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المسئول الجنوب سوداني سلم الرئيس رسالة تتضمن التقدير والشكر على الجهد المخلص والحثيث لمصر في دعم مسار السلام والاستقرار في جنوب السودان؛ مستعرضًا رؤية اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية لمستقبل الأوضاع في الدولة الجنوبية والخطوات القادمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المنشط، معربًا عن أمل بلاده في استمرار الدور المصري الفاعل في هذا الصدد إقليميًا ودوليًا لمساعدة شعب جنوب السودان على الوصول إلى ما يصبو إليه.

وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس شدد على حرص مصر على مساندة ومؤازرة جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان في أقرب وقت، وأن مصر ستعمل في هذا الإطار على تحقيق هذه الغاية المنشودة عن طريق دعم اتفاق السلام المنَشط وآليات تنفيذه سواء على مستوى القنوات الثنائية أو رئاستها للاتحاد الأفريقي، وكذلك من خلال التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لبحث سبل تضافر الجهود من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام وإبراز جهود الأطراف الجنوبية على صعيد تنفيذ استحقاقات الاتفاق وفقًا للإطار الزمني المحدد.
السيسي: مصر تدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان
السيسي: مصر تدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان
السيسي: مصر تدعم جهود استعادة السلام والاستقرار في جنوب السودان

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