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أخبار البلد

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة غير المستقرة وبداية الربيع

الأربعاء 13/مارس/2019 - 05:22 م
طقس غير مستقر
طقس غير مستقر
نورهان خفاجي
كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس، موعد انتهاء موجة الأتربة التي تشهد البلاد، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على البلاد ابتداء من الجمعة.

وقال أحمد عبدالعال، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن فرص سقوط الأمطار والرياح والاتربة على البلاد سوف تنحصر غدا على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد وشمال سيناء، على أن يكون غدا آخر هذه الموجة غير المستقرة.

وأشار إلى أنه سيبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة ابتداء من الجمعة، حيث سيكون هناك انخفاض في الدرجات غدا الخميس، مُشيرا إلى أن فصل الشتاء قد انتهى فعليا هذا العام، وبدء الربيع منذ الأمس، أما جغرافيا فالبداية للربيع 21 مارس الجاري.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 3 أمتار و3 أمتار ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر: "القاهرة 21/13، الإسكندرية 19/12، بورسعيد 19/15، الإسماعيلية 22/12، السويس 22/13، رفح 19/9، طابا 20/14، شرم الشيخ 24/18، الغردقة 25/19، بني سويف 22/11، الأقصر 24/14، الوادي الجديد 24/13، حلايب 24/16".

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