ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

خلود تخطف قلب محمود.. وصدى البلد يهنئ العروسين

الأربعاء 13/مارس/2019 - 06:34 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
في أجواء من البهجة والسعادة، احتفل الزميل الصحفي محمود ضاحي الجلاد، بخطوبته على الأستاذه خلود محمد فتحي، بمشاركة أهل وأقارب العروسين.

أقيم الحفل في منزل العروسة، بحضور عدد من أقارب العروسين، وذلك فى جو أسرى مبهج وسعيد وسط فرحة سادت الحاضرين.

وندعو الله تعالى أن يديم بين العروسين الود والمحبة، وأن يتمم زواجهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما؛ وجعل الله أيامهما سعادة و سلاما وحبا وأمانا.

ويهنئ "صدى البلد" العروسين ويتمنى لهما الزواج السعيد خلال الأشهر المقبلة.

ترشيحاتنا

شاهد.. الخطيب وجوزيه في مران الأهلي قبل مواجهة الساورة الجزائري

جماهير الأهلى تبعث رسالة مؤثرة لـ جوزيه بعد مؤازرة الفريق في التتش

الذهب يصعد لأعلى مستوى له في أسبوعين

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

الإسكان: 3 ملايين عقار تنتظر تفعيل قانون التصالح مع مخالفات البناء

قبل لقاء بايرن ميونخ وليفربول ..تقرير إنجليزي يعمق جراح محمد صلاح

نجم الأهلي يكشف لـ صدى البلد حقيقة أمنيته بخسارة الزمالك في الجزائر

رسالة دعم مؤثرة من تريزيجيه لـ محمد صلاح: الليلة ستكون الأفضل

شاهد..كامل الوزير في اجتماع للحكومة

رقم سلبي فريد يطارد محمد النني فى الدورى الإنجليزى

دليلك الكامل لتخزين ملابس الشتاء.. 4 حيل طبيعية للتخلص من الرائحة المنبعثة.. وعناية خاصة للجواكت الجلد والأحذية الشامواه

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة Games of Thrones تكشف عن تعرضها للعنف المنزلي ..صور

سيارة مرسيدس هدية من نيك جوناس لزوجته بريانكا شوبرا لسبب غريب.. صور

السحر المصرى.. المشروعات العقارية بالمحروسة تتصدر غلاف property week

بسبب ميكروباص.. سقوط 3 سيارات ملاكي بترعة المريوطية.. صور

ماراثون لـ 600 فتاة احتفالا باليوم العالمي للمرأة.. صور

فيديو

إعفاء متعاطي المخدرات من الفصل الوظيفي في هذه الحالة.. فيديو
أميرة تتحدى إعاقتها وتصنع مشغولات يدوية بألوان علم مصر.. فيديو
مدحت يوسف: إنتاج 7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا خلال العام الحالي.. فيديو
شاهد.. Spider Man الصيني يتسلق الجبال لجمع أعشاب طبية نادرة
شاهد.. لقطات مؤثرة لانتشال أطفال من تحت أنقاض مدرسه في نيجيريا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟

هل تؤيد مقترح تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمستشفيات إلى الحبس والغرامة؟