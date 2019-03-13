خلود تخطف قلب محمود.. وصدى البلد يهنئ العروسين

في أجواء من البهجة والسعادة، احتفل الزميل الصحفي محمود ضاحي الجلاد، بخطوبته على الأستاذه خلود محمد فتحي، بمشاركة أهل وأقارب العروسين.



أقيم الحفل في منزل العروسة، بحضور عدد من أقارب العروسين، وذلك فى جو أسرى مبهج وسعيد وسط فرحة سادت الحاضرين.



وندعو الله تعالى أن يديم بين العروسين الود والمحبة، وأن يتمم زواجهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما؛ وجعل الله أيامهما سعادة و سلاما وحبا وأمانا.



ويهنئ "صدى البلد" العروسين ويتمنى لهما الزواج السعيد خلال الأشهر المقبلة.



