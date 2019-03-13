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سيارات

مجلس إدارة جديد لـ ميتسوبيشي ورينو ونيسان

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:02 م
كارلوس غصن
كارلوس غصن
قسم السيارات
أعلنت الشركات الثلاث ميتسوبيشي ورينو ونيسان، تكوين مجلس جديد مكون من 4 أعضاء سيتولى الإشراف على التحالف الذي يصنع أكثر من 10 ملايين سيارة سنويا، وذلك في مؤتمر صحفي بمقر نيسان في يوكوهاما باليابان، حضره كل من ستيري بولوري، المدير التنفيذي لرينو الفرنسية وجان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة الشركة، وهيروتو سايكاوا، المدير التنفيذي لنيسان اليابانية، وأوسامو ماسوكو، رئيس ميتسوبيشي اليابانية أيضا.

وذكرت صحيفة نيكي آشيان ريفيو الاقتصادية اليابانية أن سينار، وسايكاوا، وماسوكو سيشكلون المجلس الذي سيتولى مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطة التحالف، ومشروعات التطوير والمشتريات، ومن المحتمل أن يتولى سينار رئاسة المجلس.

وأصدرت الشركات الثلاث بيان رسمي، ذكروا فيه أن مجلس إدارة التحالف الجديد سيشرف على التعاون التشغيلي بينهما، كما سيدرس التوصل لسبل جديدة لتعزيز القيمة لحاملي الأسهم والموظفين.

وكانت محكمة يابانية قد رفضت حضور الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن، الذي أفرج عنه بكفالة الأسبوع الماضي، الاجتماع، وذلك بعد أن أُلقي القبض عليه نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الثقة.

وجاءت هذه الخطوة من الشركات الثلاث، من أجل تشكيل مجلس جديد لصناعة القرارات الخاصة بالتحالف، ويكون بديلا للكيان الذي كان يركز السلطة في يد كارلوس غصن.

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