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ديني

خالد الجندي يحذر القائمين على الفتوى من هذا الأمر .. فيديو

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:08 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
حذّر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بعض القائمين على الفتوى فى مصر، من وصف الفتوى بأنها تكشف عن مراد الله تعالى، متسائلًا: "كيف يقطع بشر ما يريد الله؟".

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc» «أن ما أقوله هو رأي فقهي وليس شرعيًا، اجتهاد مني، وليس مراد الله تعالى، أو قل أظنه مراد الله تعالى.. لا أحد يوقع عن الله».

وتابع: إن أهل السنة يؤمنون بأن لا تقديس لأحد أو عصمة بعد النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- لأنه نبي مرسل من رب العالمين، فمعصوم من الخطأ.

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