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فن

حسن حسنى يواصل تصوير أبو جبل

الأربعاء 13/مارس/2019 - 08:28 م
حسن حسني
حسن حسني
سمر سعد
يواصل الفنان القدير حسن حسنى تصوير دوره فى مسلسل أبو جبل أمام الفنان مصطفى شعبان حيث يجسد دور والده.

يجتمع حسنى وشعبان للمرة الثالثة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلات "الزوجة الرابعة" عام 2012، من إخراج مجدى الهوارى، ومسلسل "مزاج الخير" عام 2013، إخراج مجدى الهوارى أيضا.

مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوى، محمد على رزق، عايدة رياض، ناهد رشدى، مصطفى درويش، أنعام الجريتلى.ومن المقرر عرضه رمضان القادم

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