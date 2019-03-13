اريانا جراند تطرح كليب أغنية Rule the World

طرحت المطربة العالمية اريانا جراند كليب لها بمشاركة نجم الراب العالمى 2 Chainz، وتحمل الأغنية الجديدة اسم "Rule the World".



و"Rule the World" هى أغنية من ألبوم 2 Chainz الأخير Rap Or Go To the League .



يذكر أن إريانا جراند فازت مؤخرا بجائزة أفضل ألبوم بوب عن " Sweetener" ، و ذلك بالرغم من إعلانها انسحابها و عدم حضورها حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 ، و جاء انسحابها بسبب خلاف مع المنظمين ، حيث أصرت النجمة الشابة على تقديم أغنية " 7 rings " بالحفل، إلا أن المنظمين طلبوا منها اختيار اغنية اخرى لتقدمها بالحفل ، فأعلنت جراند انها شعرت بالإهانة وفضلت الانسحاب .