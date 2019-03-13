الإسباني جولبي مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة

استقر مسئولو اتحاد كرة السلة على تعيين الإسباني الفريد جولبي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول لكرة السلة خلال الفترة المقبلة خلفا لعمرو أبو الخير .



ومن المقرر أن يعاون الإسبانى الفريد جولبى ، عصام عبد الحميد فى منصب المدرب العام .



وجاء اختيار الإسبانى جولبى فى ظل الخبرات الجيدة التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

