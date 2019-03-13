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رياضة

الإسباني جولبي مديرا فنيا لمنتخب مصر لكرة السلة

الأربعاء 13/مارس/2019 - 09:57 م
منتخب السلة
منتخب السلة
عمرو الحلوانى
استقر مسئولو اتحاد كرة السلة على تعيين الإسباني الفريد جولبي مديرًا فنيًا للمنتخب الوطنى الأول لكرة السلة خلال الفترة المقبلة خلفا لعمرو أبو الخير .

ومن المقرر أن يعاون الإسبانى الفريد جولبى ، عصام عبد الحميد فى منصب المدرب العام .

وجاء اختيار الإسبانى جولبى فى ظل الخبرات الجيدة التى يمتلكها وقدرته على صناعة الفارق مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة .

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