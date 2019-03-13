أهلي ٢٠٠٥ يفوز على المقاولون بثنائية في افتتاح مهرجان سوبر البراعم

نجح فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ في الفوز بأول مباراة له في مهرجان سوبر البراعم، على حساب المقاولون العرب، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر.



ثنائية الأهلي جاءت عن طريق محمد رأفت وسيف الدين الطيب، ليحصد الفريق أول ٣ نقاط له في مشوار البطولة.



وتعرض محمد أبو العمايم صانع ألعاب الأهلي للإصابة بعد سقوطه على ظهره، وتم نقله إلى المستشفى للتعرف على مدى حجم إصابته.



الأهلي تأهل لمهرجان سوبر البراعم بعد إنهائه مهرجان البراعم وهو على قمة ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٤٢ نقطة، حيث يتأهل للسوبر أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة، ويقام بين الفرق الثمانية بطولة دوري من دور واحد.



وأسفرت قرعة السوبر عن مواجهات الأهلي بالشكل التالي:



الأربعاء ١٣ مارس: المقاولون العرب × الأهلي(٢ – صفر للأهلي)



السبت ١٦ مارس: الأهلي × طلائع الجيش .



الأربعاء ٢٠ مارس: وادي دجلة × الأهلي .



السبت ٢٣ مارس: الأهلي × النصر .



الأربعاء ٢٧ مارس: الأهلي × إنبي .



السبت ٣٠ مارس: الداخلية × الأهلي.



السبت ٦ أبريل: الأهلي × الشمس.



ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومحمد سعد مدربًا عامًا، وأحمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداريًا، وأشرف عثمان طبيبًا للفريق، وإبراهيم راشد المدلك، وذلك تحت إشراف جمال السيد مدير قطاع البراعم.