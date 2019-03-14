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رياضة

بصناعة صلاح.. ماني يضيف الثالث لـ ليفربول في شباك بايرن ميونخ.. فيديو

الخميس 14/مارس/2019 - 12:07 ص
صلاح وماني
صلاح وماني
حسن العمدة
أحرز ساديو ماني الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليفربول فى شباك بايرن ميونخ، من عمر الشوط الثاني، الإيجابي فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب أليانز أرينا فى دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 84 عن طريق ماني عقب تلقيه عرضية رائعة من محمد صلاح ليقفز علي أثرها فيسددها برأسية قوية لتسكن الشباك، علي الفور .

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 26 عن طريق ماني عقب استغلاله خطأ من نوير ويراوغه فيسددها علي الفور لتسكن الشباك .

وأدرك بايرن ميونخ هدف التعادل فى الدقيقة 39 عن طريق ماتيو مدافع ليفربول بالخطأ فى مرماه .

ونجح فان ديك من أحراز الهدف الثاني لليفربول فى الدقيقة 69 من رأسية قوية عقب تنفيذ ركنية فتسكن شباك نوير علي الفور .

وتمكن فريق ليفربول فى الاستحواذ علي وسط الملعب من بايرن بالضغط المتواصل والمحافظة علي الكرة عن طريق التمريرات عكس الشوط الاول .

وبدأ ليفربول الاعتماد علي الهجمة المرتدة خاصة عن طريق ساديو ماني ومحمد صلاح .

وسدد محمد صلاح كرة صاروخية ولكن نوير يتصدى لها ببراعة وينقذ مرماه من هدف لليفربول فى الدقيقة 50 .

عرضية من بايرن ميونيخ عن طريق جنابري تمر من أمام ليفاندوفسكي وحارس ليفربول وتخرج إلى خارج الملعب ولم تجد متابعة هجومية من لاعبي البايرن.

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