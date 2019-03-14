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أخبار العالم

مجلس العموم البريطاني يرفض خروجه بلاده من الاتحاد الأوروبي

الخميس 14/مارس/2019 - 01:13 ص
مجلس العموم البريطاني
مجلس العموم البريطاني يرفض خروجه بلاده من الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أعقاب تصويت مجلس العموم البريطاني برفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن الخيارات لا تزال كما هي من قبل.

وأشارت ماي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) إلى أنه من مسؤولية البرلمان إيجاد حل للوضع، مشيرة إلى أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حال لم يتم الاتفاق على أي شيء آخر.

وقالت ماي: "يمكننا إجراء استفتاء ثان لكننا نجازف بذلك بعدم حدوث "بريكست" على الإطلاق".

ولفتت ماي إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي كان واضحا أن الصفقة الموجودة على الطاولة حاليا هي الصفقة الوحيدة الممكنة.

وأكدت أنه سيجري التصويت، اليوم الخميس، على تأجيل "بريكست" لمدة محدودة، وأن على النواب أن يدركوا بأنه من دون التوافق على صفقة في الأيام المقبلة ستكون هناك حاجة لتأجيل "بريكست" لمدة أطول، ما يعني أن بريطانيا ستضطر للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأمر الذي اعتبرته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير مرغوب فيه.

من جهته، صرح زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين بأن تمديد العمل بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بانسحاب الدول الأعضاء من الاتحاد، أمر لا مفر منه.

وأشار كوربين- مع ذلك- إلى أن تأجيل "بريكست" من دون هدف محدد ليس حلا.

ودعا زعيم المعارضة إلى إيجاد توافق على كيفية المضي قدما بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه سيجتمع مع أعضاء في البرلمان من أجل التوصل إلى حل وسط.

يأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان أمس الأول، الثلاثاء، الصفقة حول شروط "بريكست" التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

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