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حوادث

مصرع شاب فى حادث تصادم بالمنوفية

الخميس 14/مارس/2019 - 09:59 ص
مصرع شاب بعد اصطدام
مصرع شاب بعد اصطدام سيارته باخري نقل بالمنوفية
محمد امين
لقى شخص مصرعه صباح اليوم، الخميس، بعد تصادم سيارة ملاكى وسيارة نقل على طريق شبين الكوم وبركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة السرعة الجنونية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد من مصرع "رامى .و.س" 26 عاما، وذلك إثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق شبين الكوم، بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة السرعة الجنونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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