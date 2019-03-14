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تعليم

عبدالغفار لوفد أمريكي: نتحرك عالمياً لتدويل التعليم العالي في مصر

الخميس 14/مارس/2019 - 10:13 ص
صدى البلد
قسم التعليــــم
استقبل د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس وفدًا من جامعة مونت كلير الأمريكية، برئاسة د. سوزان كول رئيس الجامعة، بحضور د.جون لارسون رئيس كلية أوشن كونتى بنيوجيرسى الأمريكية، ود.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ود. حسين عيسى أستاذ المحاسبة بجامعة عين شمس ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لبحث أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك بمقر الوزارة.

وفي بداية اللقاء، أكد الوزير حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية والأمريكية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن الوزارة تتحرك على الساحة الدولية من أجل تدويل التعليم العالي في مصر، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد من الدول المهمة بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي، مؤكدًا حرص القيادة السياسية على الاستفادة من الخبرات العالمية فى تطوير التعليم المصري، واهتمامها بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تناول الجانبان، دراسة إمكانية إنشاء فرع لجامعة مونت كلير بمصر، وكذلك بحث مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة عين شمس وجامعة مونت كلير للتبادل الأكاديمي لدراسة الماجستير في مجال إدارة الأعمال.

وأشاد عبد الوهاب عزت بالاتفاقية التي تم توقيعها ،مشيرًا إلى البرامج الدراسية المتميزة التي تقدمها جامعة مونت كلير للدرجة الجامعية والدراسات العليا فى مختلف التخصصات العلمية والأدبية.

ومن جانبها أكدت سوزان كول حرص بلادها على تعزيز علاقات التعاون مع مصر؛ باعتبارها شريكًا هامًا للولايات المتحدة الأمريكية فى شتى المجالات، خاصًة التعليم، مشيرة إلى أنه من المقرر زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث إمكانية إنشاء فرع للجامعة بمصر لتدريس بعض من برامجها .

حضر اللقاء حاتم عقل نائب رئيس كلية أوشن، د.مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس كلية أوشن لقطاع البرامج الدولية، ود. حنان السعيد مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس ومنسق البرتوكول بين الجامعتين.

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