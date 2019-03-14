الجيش السوري يدمر آليات ومقرات لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب الجنوبي

دمرت وحدات الجيش السوري العاملة في ريف حماة اليوم /الخميس/ عدة مقرات وأوكار لإرهابيي تنظيم جبهة النصرة في ريف إدلب الجنوبي.



وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن وحدات من الجيش وجهت رمايات مركزة على تجمعات ومقرات لتنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المرتبطة به في بلدتي معرشمارين وجرجناز بريف إدلب، أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير مقرات وأسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

