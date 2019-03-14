جروس يقرر خوض التدريب الأخير للزمالك غدا قبل السفر للجزائر

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى خوض اللاعبين التدريب الأخير غدا الجمعة في العاشرة صباحا، وذلك قبل السفر إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



ومن المقرر أن يسافر الزمالك عصر غدٍ الجمعة إلى الجزائر على متن طائرة خاصة.



ويواجه الزمالك فريق حسين داي في الجولة السادسة “الأخيرة” من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل.