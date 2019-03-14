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أصل الحكاية

قصة أول فيلم مصري في التاريخ.. اسمه أولاد الذوات بطولة يوسف وهبي

الخميس 14/مارس/2019 - 06:59 م
صدى البلد
محمد أبو ليلة

في مثل هذا اليوم 14 مارس من عام 1932 صدر أول فيلم مصري سينمائي ناطق باللغة العربية، وهو فيلم أولاد الذوات، وكان بطولة يوسف وهبي وسراج منير وأمينة رزق وأنور وجدي ودولت أبيض، وأخرجه المخرج القدير محمد كريم.

بداية الفيلم

وفي أوائل ثلاثينيات القرن الماضي كان يوسف وهبي يسابق الزمن، هو وصديقه محمد كريم، ليكون له السبق الأول فى إنتاج وتمثيل أول فيلم مصرى ناطق، بعد أن علم أن جورج أبيض تعاقد مع إدموند وجبريل نحاس على تمثيل فيلم بعنوان أنشودة الفؤاد مع المطرية نادرة أمين.


فبحسب كتاب يوسف وهبي سنوات المجد والدموع والذي كتبته الكاتبة والإعلامية رواية راشد، فإن الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى، لم يبخل على الفيلم بشئ حتى يظهر بالصورة اللائقة، وكان يعرف أنه بذلك سيكتب أول صفحة فى السينما المصرية والعربية على حد سواء.


قصة أول فيلم مصري


كما كان لمحمد كريم الفضل فى نجاح صناعة السينما فى مصر، وقد أدى نجاح الأفلام السينمائية الأولى إلى تشجيع كثير من الفنانين على الإنتاج والتمثيل فى السينما، فبعد عدة أسابيع من عرض فيلم أولاد الذوات، عُرض فيلم أنشودة الفؤاد، وهو ما يؤكد بأن فيلم أولاد الذوات هو أول الأفلام العربية الناطقة، وكان فيلم أنشودة الفؤاد، بمثابة أول فيلم غنائى فى تاريخ السينما المصرية.

قصة أول فيلم مصري


أزمة مع الجاليات الأجنبية

الطريف ربما هو أن فيلم أولاد الذوات بمجرد عرضه تسبب فى أزمة كبيرة مع وسط الجاليات الأجنبية التى وجدت قصة الفيلم إهانة واضحة، وعداء غير مبرر لكل ما هو أجنبى، خاصة المرأة الأجنبية، فقد جاء على لسان أبطال الفيلم عبارات تدين زواج المصرى من الأجنبيات، فهذا الزواج لا يجلب إلا الفساد والدمار للأسرة المصرية وينتهى بعواقب وخيمة تقضى على مستقبل الشاب المصرى.


وبدأت الصحف الأجنبية فى شن حملات غاضبة على صناع الفيلم لدرجة أنها طالبت بوقف عرضه، وتدخلت وزارة انتدبت المحلق الثقافى الفرنسى مسيو جرايفو مع لجنة النقاد والصحفيين لمشاهدة الفيلم وتقديم تقرير عن الاتهامات الموجهة إليه، وتم إيقاف عرض الحفلة الصباحية فى سينما كوزمو، ومع اندفاع الجماهير التى كانت تنوى حضور العرض، تراجعت وزارة الداخلية عن قرار وقف العرض.

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