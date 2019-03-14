قصة أول فيلم مصري في التاريخ.. اسمه أولاد الذوات بطولة يوسف وهبي

في مثل هذا اليوم 14 مارس من عام 1932 صدر أول فيلم مصري سينمائي ناطق باللغة العربية، وهو فيلم أولاد الذوات، وكان بطولة يوسف وهبي وسراج منير وأمينة رزق وأنور وجدي ودولت أبيض، وأخرجه المخرج القدير محمد كريم.

بداية الفيلم

وفي أوائل ثلاثينيات القرن الماضي كان يوسف وهبي يسابق الزمن، هو وصديقه محمد كريم، ليكون له السبق الأول فى إنتاج وتمثيل أول فيلم مصرى ناطق، بعد أن علم أن جورج أبيض تعاقد مع إدموند وجبريل نحاس على تمثيل فيلم بعنوان أنشودة الفؤاد مع المطرية نادرة أمين.





فبحسب كتاب يوسف وهبي سنوات المجد والدموع والذي كتبته الكاتبة والإعلامية رواية راشد، فإن الفنان الكبير الراحل يوسف وهبى، لم يبخل على الفيلم بشئ حتى يظهر بالصورة اللائقة، وكان يعرف أنه بذلك سيكتب أول صفحة فى السينما المصرية والعربية على حد سواء.



