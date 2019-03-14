أسطورة ألمانيا يطالب النادي البافاري بالتعاقد مع مدرب محمد صلاح

تمسك فرانز بيكنباور أسطورة الكرة الألمانية بالاستعانة بخدمات يورجن كلوب المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي لقيادة فريق بايرن ميونيخ خلال الفترة القادمة.



وقاد محمد صلاح نجم الريدز فريقه الإنجليزى للإطاحة بالفريق البافاري من دورى أبطال أوروبا بعدما تلقى خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفند بيكنباور أسانيده للتعاقد مع يورجن كلوب فى تصريحات لشبكة سكاي سبورتس البريطانية وقال : كلوب المدرب الجدير بقيادة الفريق البافاري خلفا لنيكو كوفاتش بعدما ودع الفريق منافسات دورى أبطال أوروبا.



وأضاف أنه يتعين على الفريق البافاري التعاقد مع كلوب باعتباره الوحيد الذي قام بتعليم الألمان كيفية لعب الكرة السريعة.

